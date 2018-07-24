ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فالنسيا يعلن تعاقده مع المدافع الإيطالي كريستيانو بيتشيني

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:54 ص
فالنسيا يعلن تعاقده مع المدافع الإيطالي كريستيانو بيتشيني
سبورتنج لشبونة
طباعة
وكالات
 

أعلن نادي فالنسيا، مساء الإثنين، تعاقده مع الإيطالي كريستيانو بيتشيني، من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

وأكد فالنسيا، إتمام الصفقة عبر تسجيل فيديو عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، للتواصل الاجتماعي.

 

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 10 ملايين يورو.

 

وبدأ بيتشيني، 25 عامًا، مسيرته في فيورنتينا، وشارك في 40 مباراة مع سبورتنج الموسم الماضي.

 

وعاد بيتشيني للدوري الإسباني، حيث سبق وأن قضى 3 أعوام في صفوف ريال بيتيس.

المزيد عن: فالنسيا سبورتنج لشبونة رياضة المدافع الإيطالي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 9:10:12 AM