فالنسيا يعلن تعاقده مع المدافع الإيطالي كريستيانو بيتشيني

أعلن نادي فالنسيا، مساء الإثنين، تعاقده مع الإيطالي كريستيانو بيتشيني، من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد فالنسيا، إتمام الصفقة عبر تسجيل فيديو عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، للتواصل الاجتماعي.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 10 ملايين يورو.

وبدأ بيتشيني، 25 عامًا، مسيرته في فيورنتينا، وشارك في 40 مباراة مع سبورتنج الموسم الماضي.

وعاد بيتشيني للدوري الإسباني، حيث سبق وأن قضى 3 أعوام في صفوف ريال بيتيس.