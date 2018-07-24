شاهد.. جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب ! (فيديو)

خلال غنائه لأغنيته الشهيرة "كلام الناس" تفاجأ النجم السوري جورج وسوف بصعود أحد معجبيه إلى المسرح والاقتراب منه لتقبيله ومعانقته، الامر الذي أجبر الامن على التدخل.

وإنتشر مقطع فيديو للحادثة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها هجوم رجال الأمن على الشاب وإجباره على النزول ودفعه عن المسرح، فما كان من "سلطان الطرب" إلى أن توقف عن الغناء وأوقف العازفين وسط صيحات الجمهور وطلب من الشاب أن يعود الى المسرح، بحسب "لها".





والملفت أن أبو وديع تعامل مع الامر بحرفية عالية، حيث بدا عليه الانزعاج من المسؤول عن امن المسرح، قبل أن يصل الشاب اليه ويقبله ويمازحه بطريقته الكوميدية المحببة إلى قلب جمهوره، وأكمل بعدها الغناء كأن شيئاً لم يحصل.





وحصد المقطع رواجاً كبيراً على "السوشيال ميديا"، وتم تداوله بكثافة بين المتابعين الذين أثنوا على أخلاق الوسوف وطريقته المميزة في التعامل مع محبيه ومعجبينه.