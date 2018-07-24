ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب ! (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:34 ص
شاهد.. جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب ! (فيديو)
طباعة
 

خلال غنائه لأغنيته الشهيرة "كلام الناس" تفاجأ النجم السوري جورج وسوف بصعود أحد معجبيه إلى المسرح والاقتراب منه لتقبيله ومعانقته، الامر الذي أجبر الامن على التدخل.

وإنتشر مقطع فيديو للحادثة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها هجوم رجال الأمن على الشاب وإجباره على النزول ودفعه عن المسرح، فما كان من "سلطان الطرب" إلى أن توقف عن الغناء وأوقف العازفين وسط صيحات الجمهور وطلب من الشاب أن يعود الى المسرح، بحسب "لها". 

والملفت أن أبو وديع تعامل مع الامر بحرفية عالية، حيث بدا عليه الانزعاج من المسؤول عن امن المسرح، قبل أن يصل الشاب اليه ويقبله ويمازحه بطريقته الكوميدية المحببة إلى قلب جمهوره، وأكمل بعدها الغناء كأن شيئاً لم يحصل.

وحصد المقطع رواجاً كبيراً على "السوشيال ميديا"، وتم تداوله بكثافة بين المتابعين الذين أثنوا على أخلاق الوسوف وطريقته المميزة في التعامل مع محبيه ومعجبينه.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن غنائي سينما دراما حفل جورج وسوف الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 7:40:02 AM