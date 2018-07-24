كواليس 3 ساعات رعب من حريق الموسكي.. والخسائر تصل لرقم صادم (فيديو)
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:10 ص
بلال أحمد - مصطفى فتحي
روى أحد أصحاب المحال المحترقة في الموسكي، تفاصيل الحريق، قائلًا: "الحريق بدأت في الساعة 9.30 مساءً، وقبلها بنصف ساعة، كان النور قاطع على المكان لمدة ساعة، ولقينا في وقت الحريق الدخان طالع من الدور الأول علوي".
وأضاف صاحب المحل، لـ"الفجر": "أكيد إن فيه ماس كهربائي في لحظة ما الكهربا جات، والحريق حصل في محل خردوات، والحريق استمر لحد الساعة 1.30".
وتابع: "خساير المحال والتي وصلت إلى 3 محال، 10 ملايين جنيه في كل محل، وأقل تقدير ممكن 5 ملايين جنيه في كل محل".
فيما قال أحد شهود العيان، ويدعى عبدالله علي سيد، إن الخسائر في محل خردوات، والذي بدأ منه الحريق، ومحل لعب أطفال، ومحل ملابس في الدور الأول".
وسيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، على حريق هائل التهم مولًا تجاريًا بحي الموسكي، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات والأهالي.
وتوجهت 11 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه وسلم لمكان الحريق فور تلقي البلاغ بقيادة اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.
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