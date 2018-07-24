كواليس 3 ساعات رعب من حريق الموسكي.. والخسائر تصل لرقم صادم (فيديو)

روى أحد أصحاب المحال المحترقة في الموسكي، تفاصيل الحريق، قائلًا: "الحريق بدأت في الساعة 9.30 مساءً، وقبلها بنصف ساعة، كان النور قاطع على المكان لمدة ساعة، ولقينا في وقت الحريق الدخان طالع من الدور الأول علوي".





وأضاف صاحب المحل، لـ"الفجر": "أكيد إن فيه ماس كهربائي في لحظة ما الكهربا جات، والحريق حصل في محل خردوات، والحريق استمر لحد الساعة 1.30".





وتابع: "خساير المحال والتي وصلت إلى 3 محال، 10 ملايين جنيه في كل محل، وأقل تقدير ممكن 5 ملايين جنيه في كل محل".



