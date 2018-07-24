النجم الفرنسي جان لويس ترنتينان يعتزل التمثيل





كشف النجم السينمائي الفرنسي جان لويس ترنتنيان البالغ من العمر 87 عامًا اعتزامه اعتزال التمثيل السينمائي بسبب إصابته بمرض سرطان البروستاتا، وذلك في اللقاء الذي أجراه مع موقع "نيس ماتن" الفرنسي على شبكة الإنترنت.





وأوضح أنه لذلك رفض العرض الذي قدمه له المخرج بروتو دومون ببطولة أحد أفلامه لعدم قدرته على الحركة بمفرده، حيث كان آخر ظهور له في فيلم النهاية السعيدة للمخرج مايكل هانيك في عام 2017، وأشار إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي وعددًا من العلاجات الأخرى.





وكان أول أفلامه فيلم رجل وإمرأة للمخرج كلود لولوش، حيث حصل على العديد من الجوائز السينمائية من بينها جائزة السعفة الذهبية لمرجان كان في عام 1966، وجائزة سيزار لأفضل ممثل، وفيلم الحب للمخرج مايكل هانيك في عام 2013.



