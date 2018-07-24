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"نصف كرة".. هذا ما تبقى من حريق الموسكي (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:50 ص
نصف كرة.. هذا ما تبقى من حريق الموسكي (فيديو)
حريق الموسكي
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بلال أحمد - مصطفى فتحي
 
رصدت عدسة "الفجر"، آثار حريق مول في منطقة الموسكي بالعتبة، والذي التهمت نيرانه اليوم، المول بالكامل.

ولم يتبق في المكان المحترق من المول إلا نصف كرة خضراء سليمًا، بينما احترق الجزء الآخر منها، وسط حالة حزن من أصحاب المحلات في المول على حجم الخسائر.

وسيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، في صباح اليوم الثلاثاء، على حريق هائل التهم مولًا تجاريًا بحي الموسكي، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات والأهالي.

وتوجهت 11 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه وسلم لمكان الحريق فور تلقي البلاغ بقيادة اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

المزيد عن: مول حريق الموسكي العتبة الحماية المدنية
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