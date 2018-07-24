مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور مستشاريه وأعضاء مجلس الادارة، ومحمد الحسيني وإيهاب الخولي نائبي مجلس النواب، ووفد من مصلحة الضرائب، على توجيه الشكر لوزير المالية، لتدخله لحل أزمه النادي مع مصلحة الضرائب، ورفع الحجوزات على أرصده النادي بالبنوك.

وأكد رئيس الزمالك، بأن ناديه يحترم القانون، وأن مجلس إدارته لا يتهرب من دفع الضرائب، والتي تعد متراكمة من عام 1996 وحتى 2009 ، وتسلم النادي في 2014 ، مشيرا إلى أن تلك الضرائب من عهد مجالس الإدارات السابقة لمجلسه .

وكشف مرتضى منصور، لوزير المالية بأنه تسلم النادي مديونا 306 مليون جنيه بخلاف إهدار ما يقرب من مليار جنيه في عهد ممدوح عباس بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في الوقت الذى نجح فيه في توفير ما يقرب من 300 مليون جنيه للنادي خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الزمالك، أن الزمالك سدد 65 مليون جنيه لمصلحة الضرائب خلال الشهور الماضية، وسيتم ايداع أيضا 5 مليون جنيه، على أن يتم دفع مليون جنيه شهريا لمصلحة الضرائب لحين الانتهاء من دفع جميع المستحقات المالية .

من جانبه ثمن الدكتور محمد معيط وزير المالية مبادرة مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وحرصهم على دفع المستحقات المالية للدولة، وإنهاء الأزمة مع مصلحة الضرائب بطريقة محترمة وشكل ودي، يدل على حرص رئيس الزمالك على احترام الدولة المصرية.

وأوضح وزير المالية، بأنه يجب الوقوف بجوار نادي الزمالك ، لأنه من أكبر الأندية ويخدم شريحة كبيرة في المجتمع المصري، ولابد من المساهمة في أن يتطور وينهض لأنه يمد الرياضة المصرية بالكثير من الأبطال في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.