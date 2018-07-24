ميل بي: فريق سبايس جيرلز سيعود من جديد

والفتيات الأربع الأخريات في الفريق هن فيكتوريا بيكام(بوش سبايس)وميلاني شيزولم(سبورتي سبايس) وإيما بانتون(بيبي سبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل(جنجر سبايس).





وباعت الفرقة التي تأسست عام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها وتصدرت أغنيات من بينها (وانابي) و(ساي يو ويل بي ذير) قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.





وانسحبت هاليويل من الفرقة عام 1998 وتفرق باقي أفراد الفرقة بعد إصدار ألبوم (فوريفر) عام 2000 .





وتجمعت الفرقة من جديد في جولة خلال عامي 2007-2008 ولمحت إلى لم شمل أفرادها في 2018.





وقالت ميل بي. ”إننا في نهاية الأمر أخوات وما مررنا به كان رحلة مدهشة ورائعة تماما لذلك سنعود معا.





”هناك واحدة كان الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لها (بيكام). لكن يجري اقناعها“.