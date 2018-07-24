موقع يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة باوك وبازل بث مباشر دوري الابطال | كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

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معلومات عن مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري بدون تقطيع اليوم باوك سالونيكا Vs بازل، البطولة : في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمشاركة النجم المصري عمرو وردة 2018، القنوات الناقلة : Bein Sport ، الملعب : توميا ستاديوم.

موعد مشاهدة مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري اليوم في تمام الـ 20:30 مساء بتوقيت السعودية، والـ 19:30 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري بث مباشر اليوم 24-7-2018 في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمشاركة النجم المصري عمرو وردة.