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بث حي ومباشر.. باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري (يويتوب)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:15 ص
بث حي ومباشر.. باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري (يويتوب)
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري بدون تقطيع اليوم باوك سالونيكا Vs بازل، البطولة : في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمشاركة النجم المصري عمرو وردة 2018، القنوات الناقلة :  Bein Sport ، الملعب : توميا ستاديوم.

 

موعد مشاهدة مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري اليوم في تمام الـ 20:30 مساء بتوقيت السعودية، والـ 19:30 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري بث مباشر اليوم 24-7-2018 في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمشاركة النجم المصري عمرو وردة.

 

شاهد البث المباشر مباراة باوك سالونيكا اليوناني وبازل السويسري يوتيوب من هنا..


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