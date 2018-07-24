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بعد تماثله للشفاء.. الساحر التركي في ضيافة "مساء dmc" مع أسامة كمال الليلة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:14 ص
بعد تماثله للشفاء.. الساحر التركي في ضيافة مساء dmc مع أسامة كمال الليلة
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يحل الساحر التركي عارف غفور الذي تلقى علاجه في مصر من لدغة أفعى "كوبرا"، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc".

ومن المقرر أن يتحدث الساحر التركي عن كواليس رحلته العلاجية إلى مصر داخل، وفترة مكوثه في مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

يذاع البرنامج يوميًا على قناة "dmc"، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

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