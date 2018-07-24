البطلة فريدة هشام: في مصر يهتمون بك بعد تحقيق الإنجاز



ولفتت "هشام" في تصريحات لقناة "بي بي سي عربية"، إلى أن "التعليقات السخيفة" على لباس السباحة الخاص بها لا تؤثر فيها، والأمر بالنسبة لها مثل الزي الرياضي الخاص بلاعبي الكرة، وهي تلعب السباحة لأنها رياضة وليس لأسباب أخرى.



وأشارت البطلة في مصر إلى أنه في مصر يهتمون بعد تحقيق الإنجاز، ويدعمون الشخص بعد أن يكون حقق شيئا، وسار المشوار كله بمفرده، مؤكدة أنه حتى الآن لم يحصل أي مصري على ميدالية أوليمبية وهذا هو هدفها الآن.

قالت بطلة السباحة المصرية فريدة هشام، إنها بدأت في السباحة منذ سن 4 سنوات، وكان الهدف أن يتعلموا لكي لا يغرقوا في المصيف، فأكد المدربين أنها ستكون مميزة.