ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البطلة فريدة هشام: في مصر يهتمون بك بعد تحقيق الإنجاز

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:02 ص
البطلة فريدة هشام: في مصر يهتمون بك بعد تحقيق الإنجاز
فريدة هشام
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت بطلة السباحة المصرية فريدة هشام، إنها بدأت في السباحة منذ سن 4 سنوات، وكان الهدف أن يتعلموا لكي لا يغرقوا في المصيف، فأكد المدربين أنها ستكون مميزة.

ولفتت "هشام" في تصريحات لقناة "بي بي سي عربية"، إلى أن "التعليقات السخيفة" على لباس السباحة الخاص بها لا تؤثر فيها، والأمر بالنسبة لها مثل الزي الرياضي الخاص بلاعبي الكرة، وهي تلعب السباحة لأنها رياضة وليس لأسباب أخرى.

وأشارت البطلة في مصر إلى أنه في مصر يهتمون بعد تحقيق الإنجاز، ويدعمون الشخص بعد أن يكون حقق شيئا، وسار المشوار كله بمفرده، مؤكدة أنه حتى الآن لم يحصل أي مصري على ميدالية أوليمبية وهذا هو هدفها الآن.
المزيد عن: مصر فريدة هشام بطلة السباحة 4
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 7:40:02 AM