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تعرف على القائمة التي اختارها جروس لمعسكر التجمع الخامس

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 05:26 ص
تعرف على القائمة التي اختارها جروس لمعسكر التجمع الخامس
جروس
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الفجر الرياضي
 

حدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة تضم 30 لاعبا والتي تتواجد في معسكر مغلق في التجمع الخامس، استعدادا للموسم الكروى الجديد، وخوض مباراتين وديتين أمام الجونة والإنتاج الحربي.

 

وضمت القائمة التى أعلنها المدير الفنى لفريق الزمالك كلا من في حراسة المرمي: جنش – عماد السيد – عمر صلاح

 

محمود عبد العاطى دونجا – حازم امام – اوباما – حمدى النقاز – محمد عنتر – محمد ابراهيم – احمد مدبولى – عبد الله جمعه – كاسونجو كابونجو – محمد عبد الغنى – محمود عبد العزيز – محمود حمدى الونش – محمود علاء – طارق حامد – ايمن حفنى – ابراهيم حسن – بهاء مجدى – عمر السعيد – محمود عبد المنعم كهربا – حميد أحداد – محمد حسن – مصطفى فتحى – معروف يوسف – احمد فتوح – كماتشو – محمد عبد السلام – مصطفى محمد.

 

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