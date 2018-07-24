تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها















اضطرّت المطربة اللبنانية جوليا بطرس، أن تؤخّر حفلها الذي أحيته في صور السبت الماضي بسبب رفع آذان العشاء.واعتذرت جوليا في بداية حفلها على التأخير قائلة: "خلينا إنو الآذان يخلص وإحترمنا الوقت تبع الآذان لحتى نحن يكون عنا الوقت نبلّش بالبرنامج تبعنا".وقد لاقت هذه الخطوة تصفيقًا كبيرًا وترحيبًا من قبل الحضور الذي أثنى على هذه اللفتة المميّزة.