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إيرادات خيالية لفيلم "2 Mamma Mia" في أول 3 أيام عرض

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:59 ص
إيرادات خيالية لفيلم 2 Mamma Mia في أول 3 أيام عرض
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تخطت إيرادات فيلم "Mamma Mia" في أول 3 أيام عرض 76 مليون دولار في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة ميزانيته بـ 75 مليون دولار فقط، وهو ما يعد مؤشرًا لكم الأمول لمتوقع أن يحصدها الفيلم.
 
 
تدور أحداث "Mamma Mia" حول العودة إلى الماضى لمعرفة كيف بدأت الحكايات والقصص العاطفية فى حياة دونا، وكيفية تأثير العلاقات المزيفة فى الماضى على الوقت الحاضر، من خلال استعراض شخصيات الفيلم فى سن الشباب مرورًا مع تقدمهم فى العمر.
 
الفيلم من بطولة ميريل ستريب وكولين فيرث وبيرس بروسنا وأماندا سيفريد وستيلان سكارسجارد ودومينيك كوبر، بالإضافة إلى النجمة المنضمة للجزء الجديد ليلى جيمس، ومن إنتاج ستديوهات يونيفرسال وشركة فورستار، وسيناريو وإخراج أول باركر.


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