الشاطر: نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب كارتيرون

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن طلب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد حمدي بالرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة وأن اللاعب لم يخض أي مباراة ودية مع الفريق منذ قدوم مدرب الأحمر، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أنه جاء طلب أحمد حمدي بالرحيل عن الأهلي بعد عدم اقتناع المدير الفنى للأهلي الفرنسي كارتيرون بإمكانيات اللاعب ومطالبة لجنة الكرة باستبعاد اللاعب من قائمة الأهلي أو إعارته.