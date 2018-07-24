ستيفاني مكمان تزيح الستار عن الحدث التاريخي في WWE

حرصت مفوضة عرض الرو ستيفاني مكمان برفقة والدها ورئيس مجلس الإدارة فينس مكمان وزوجها تريبل إتش على العودة إلى العلامة التجارية الحمراء الليلة، من أجل المشاركة في برنامج الليلة للإعلان عن "الإعلان التاريخي" الكبير الذي يثيره الاتحاد مُنذ الأسبوع الماضي.

وكشفت ستيفاني عن الحدث الأول من نوعه على الإطلاق للنساء من قبل WWE وسيطلق عليه Evolution -التطور، والمقرر إجراؤه يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر في لونج أيلند، نيويورك.

ومن المقرر أن يشارك في العرض حوالي 50 سيدة مما يشير إلى أنه سيكون هناك نجوم من الماضي والحاضر.