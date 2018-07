بول هيمان: عودة الوحش إلى عرض الرو يوم الإثنين المقبل

حرص بول هيمان على التغريد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك قبل انطلاق عرض الرو، وأشار لعدم اهتمامه بهوية الفائز من بوبي لاشلي أو رومان رينز، حيث من المقرر أن الفائز سينافس على البطولة العالمية أمام بروك ليسنر في عرض سمرسلام، وأضاف إن الفائز سيكون خاسر لا محالة.

وأضاف هيمان أن الوحش سيعود إلى التلفزيون يوم الإثنين القادم في عرض الرو والمقام في ميامي لمواجهة المنافس الجديد.

يذكر أن الاتحاد نشر بيانا جديدا على الموقع الإلكتروني يؤكد فيه عودة ليسنر ومواجهته للفائز.

In regards to my client, @WWE's reigning defending undisputed Universal Champion @BrockLesnar ... pic.twitter.com/Erul9hcmN8