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الروسية لاسيتسكيني تتوج بذهبية الدوري الماسي

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:24 ص
الروسية لاسيتسكيني تتوج بذهبية الدوري الماسي
ماريا لاسيتسكيني
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وكالات
 

توجت بطلة العالم الروسية، ماريا لاسيتسكيني بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي للسيدات، في مرحلة لندن للدوري الماسي لألعاب القوى.

 

وسجلت ماريا لاسيتسكيني أفضل رقم في الموسم، باجتيازها العارضة وهي على ارتفاع 2.04 متر، معادلة بذلك رقمها القياسي في الموسم الحالي، الذي حققته، يوم 30 يونيو الماضي، في باريس.

 

وذهبت الميدالية الفضية إلى الإيطالية يلينا فالورتيجارا، التي اجتازت ارتفاع (2.02 م)، بينما تقاسم الميدالية البرنزية كل من البريطانية مورجان ليك، والأمريكية فاشتي كونينجهام.

 

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