التفاصيل الكاملة لحريق الموسكي.. وشهود عيان: هذا حجم الخسائر (تقرير فيديو)

قال شاهد عيان، من موقع حريق مخزن الألعاب النارية، الذي نشب في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بمخزن للألعاب النارية بمنطقة الموسكي في العتبة، أن السبب وراء اندلاع ألسنة اللهب، ماس كهربائي، حيث لوحظ من قبل الباعة والموطنين، بعد تصاعد أعمدة الدخان، في ظل سماع استغاثات.

وأضاف شاهد العيان لـ"الفجر"، أن المخزن، يشمل خردوات، ومواد قابلة، وأدوات بلاستيكية للاشتعال ، مؤكدًا أن الخسائر تتجاوز الـ10 ملايين جنيه.

وأضاف شاهد عيان أخر، أن الحريق شب بعد انقطاع التيار الكهربائي قرابة الساعة، مؤكدًا أن النيران طالت الطابق الأول وأحد المحال المجاورة.