120 ثانية تلخص مشاهد حريق الموسكي (فيديو)









رصدت عدسة الفجر، أثار الدمار الذي لحق، بأحد مخازن منطقة الموسكي، في العتبة، بعد نشوب حريق هائل به، أكل محتوياته، وطال أحد المحالات المجاورة، والطابق الأول من العقار.





وأوضحت اللقطات، معاناة المواطنين، في رفع مخلفات الحريق، بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو ضحايا.





ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بـ10 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، للسيطرة على الحادث، وعدم تفاقمه إلى المنازل المجاورة، لتجنب حدوث كارثة بشرية.



