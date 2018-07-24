حماقي وحكيم وصوفينار وبوسي يشعلون إحدى حفلات الزفاف بحضور النجوم (صور)

أحيا كل من المطرب محمد حماقي وحكيم وبوسي والراقصة الأرمينية صافيناز إحدى حفلات الزفاف.





وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم الفنان فاروق الفيشاوي وكمال أبو رياواللواء عصمت رياض واللواء عادل أبو الدهب مدير الأمن الوطنى بالقليوبية واللواء زكي مختار.





واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي في جو من السعادة والبهجة.