ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. ‏مصر تواجه البحرين في نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:25 ص
اليوم.. ‏مصر تواجه البحرين في نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
منتخب مصر
طباعة
ولاء غنيم
 

يواجه منتخب مصر للشباب لكرة السلة، نظيره البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما.

 

وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما، وذلك بعد فوزه على المنتخب التونسي 50-45، في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة، في الدور قبل النهائي للبطولة.

 

ويواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية نظيره البحريني الذي فاز على المنتخب الجزائري 70-50 في أول مباريات الدور قبل النهائي.

 

وتنطلق المباراة النهائية في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها مواجهة الجزائر وتونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.‏

 

المزيد عن: مواجهة مصر للبحرين مصر تحت 18 عاما اليوم البطولة العربية لكرة السلة البحرين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 4:30:20 AM