اليوم.. ‏مصر تواجه البحرين في نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة

يواجه منتخب مصر للشباب لكرة السلة، نظيره البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما.

وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما، وذلك بعد فوزه على المنتخب التونسي 50-45، في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية نظيره البحريني الذي فاز على المنتخب الجزائري 70-50 في أول مباريات الدور قبل النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها مواجهة الجزائر وتونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.‏