"أوسادا" تقرر إيقاف السباح الأمريكي راين لوشت بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات "أوسادا" أمس الإثنين، أنها أوقفت مواطنها البطل الأوليمبي ست مرات وبطل العالم 16 مرة السباح راين لوشت 14 شهرا، حتى يوليو 2019، بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وكان لوشت "33 عاما" أثار انتباه الوكالة بعدما نشر في 24 مايو الماضي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره وهو يتم حقنه بسائل في الوريد. بحسب فرانس برس.

وأوضحت الوكالة أن "التحقيق الذي أجرته أوسادا وتعاون معه لوشت بكامل إرادته، كشف أنه تلقى حقنة في الوريد من مواد مسموح بها"، قبل أن تؤكد أن الطريقة المستخدمة تتعارض مع اللوائح المعمول بها، علما أن هذا السباح الفائز بـ 12 ميدالية أوليمبية استخدم جرعة أعلى (أكثر من 100 مل في 12 ساعة) من المسموح بها.

واتخذ قرار الإيقاف مع مفعول رجعي من تاريخ 24 مايو، ما يعني أن لوشت لن يتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا للسباحة التي تقام هذا الأسبوع في كاليفورنيا، كما سيحرم من المشاركة في بطولة العالم للسباحة العام المقبل.

ودافع "لوشت"، عن نفسه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين، مقرا خلاله بقبول قرار الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات قائلا "لم أخالف القوانين، وكل شيء قانوني. بإمكانكم شراء هذه المادة من المحال التجارية "السوبرماركت" والصيدليات، ولكن هناك قوانين وعليكم التقيد بها".

وأكد لوشت، المتخصص بسباقات الظهر والسباحة الحرة والمتنوعة، أنه لن يوقف تمارينه من أجل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأوليمبية الصيفية التي تقام في طوكيو عام 2020، والتي ستتزامن مع ذكرى ميلاده الـ 36.