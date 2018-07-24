أحمد خالد يكشف لـ"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهته في مسلسل "أبو عمر المصري" (فيديو)
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:15 ص
يارا أحمد - تصوير: محمد لطفي
كشف المخرج أحمد خالد، الصعوبات التي واجهته خلال تصوير أحداث مسلسل أبو عمر المصري الذي تم عرضه في رمضان الماضي.
وأكد خالد في الندوة التي أقامها "الفجر الفني" ، أن نوعية المسلسل كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة له خاصة أنه لأول مرة يخرج عمل درامي قائم على السرد والحكي على عكس مسلسلاته السابقة التي اعتمدت بشكل كبير على الأكشن والإثارة.
أما التحدي الآخر الذي واجهه، فكان تغير الأحداث والشخصيات طيلة أحداث المسلسل أرهقه بشكل كبير، على عكس مسلسلات أخرى أحداثها ثابتة.
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