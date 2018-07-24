أحمد خالد يكشف لـ"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهته في مسلسل "أبو عمر المصري" (فيديو)

كشف المخرج أحمد خالد، الصعوبات التي واجهته خلال تصوير أحداث مسلسل أبو عمر المصري الذي تم عرضه في رمضان الماضي.





وأكد خالد في الندوة التي أقامها "الفجر الفني" ، أن نوعية المسلسل كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة له خاصة أنه لأول مرة يخرج عمل درامي قائم على السرد والحكي على عكس مسلسلاته السابقة التي اعتمدت بشكل كبير على الأكشن والإثارة.



