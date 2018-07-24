بعثة الأهلي تطير إلى بتسوانا استعدادا لمواجهة تاونشيب رولز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي؛ مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى بُتسوانا.

وتطير بعثة الأهلي إلى أديس أبابا في رحلة تستغرق ٤ ساعات تقريبًا، وبعد الترانزيت لمدة ساعة ونصف، تتوجه بعثة الفريق الأول إلى العاصمة البُتسوانية، جابورون.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأول بعد عصر اليوم، الثلاثاء، لاسيما وأن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، كان قد سبق البعثة إلى بُتسوانا، لإنهاء كافة الترتيبات مبكرًا، والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

واصطحب الجهاز الفني للأهلي؛ بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ 24 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وأحمد حمدي، وإسلام محارب، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وجونيور أجايي، ومروان محسن، وصلاح محسن، ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُتسواني، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم السبت القادم.