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أب يسمم أبنائه ويقتل زوجته ويفر هاربا في دمياط

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:05 ص
أب يسمم أبنائه ويقتل زوجته ويفر هاربا في دمياط
صورة من الواقعة
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هند الشيال
 
أقدم سائق توك توك بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بدمياط، على جريمة أثارت الذعر في المركز، حيث قام السائق ويدعى السيد فكري، بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض، ومن ثم قام بوضع مادة مسممة في وجبة غذائية لأبنائه الأربعة، ولاذ بالفرار.

تم اخطار قوات الشرطة، بعد ان اكتشف الأهالي وفاة الزوجة وتحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزرقا بدمياط بقيادة الرائد محمد معوض، حيث تبين وفاة الزوجة ومصرع طفلتين من أبناء الجاني هم مريم وفاطمة، بينما تم نقل طفلين اخرين هما عبد الرحمن وعائشة إلى مستشفى الزرقا المركزي بدمياط ومنها الي مستشفى السموم بمحافظة الدقهلية، لإنقاذ حياتهما وتلقي العلاج، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

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