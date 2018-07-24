موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا

يدخل النادي الأهلي مواجهة قوية وصعبة أمام تاونشيب رولز البتسواني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وتاونشيب رولز في إياب الجولة الرابعة من دوري الأبطال يوم السبت المقبل والموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة على ملعب "بوتسوانا الوطني".

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على تاونشيب في الجولة الثالثة بملعب برج العرب بالإسكندرية بثلاثية نظيفة.

ووصل الأهلي للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب السبع نقاط بالمركز الأول.

ومن المقرر أن تقوم قناة "بي إن سبورت" المشفرة بنقل مباراة الأهلي وتاونشيب رولز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.