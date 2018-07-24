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رجل أعمال مصري يتهم الأهلي بالتسبب في مقاضاته بالكويت

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:45 ص
رجل أعمال مصري يتهم الأهلي بالتسبب في مقاضاته بالكويت
عبد العزيز عبد الشافي
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الفجر الرياضي
 

 

صرح عمرو هندي رجل الأعمال المصري المقيم بالكويت وصاحب شركة "النهار بلس"، بأنه تقدم بعرض رسمي لرعاية أكاديمية النادي الأهلي بالكويت.

 

وقال رجل الأعمال في تصريحات لبرنامج "كورة بلدنا" على قناة Ltc إنه لم يجد ردا مناسبا من النادي الأهلي بخصوص رعايته للأكاديمية على الرغم من اجتماعه بعبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

 

وأكد بأنه على الرغم من كون عرضه كان أعلى من العرض الحالى إلا أنه تم رفضه، بل وقامت الشركة المنافسة برفع قضية ضده بحجة تسببة في زيادة المقابل المادي لرعاية الأكاديمية وهو الأمر الذى أضره ماديا وأدبيا في عمله بالكويت.


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