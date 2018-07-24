أنشطة فنية متنوعة بالعاصمة يوم 30 جويلية 2018 ترويجا للثقافة والسياحة بقرية تمزرط الأمازيغية





أعدّت جمعية حماية التراث بتمزرط مجموعة من الأنشطة والفقرات الفنية التي تعكس الخصوصيات الثقافية لقرية تمزرط التابعة لمعتمدية مطماطة من ولاية قابس، ستقدّمها يوم 30 جويلية الحالي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك بهدف الترويج للثقافة والسياحة بهذه القرية الأمازيغية.





وعقدت جمعية التراث بتمزرط ندوة صحفية، صباح الاثنين بالعاصمة، للإعلان عن برنامج هذا اليوم التنشيطي. واستعرض رئيس الجمعية الأسعد لبّوز في مستهلّ كلمته أهداف الجمعية التي تأسّست سنة 1994، بهدف إحياء التراث الثقافي والمعماري بهذه القرية وحمايته، وكذلك الترويج لتمزرط كوجهة ثقافية وسياحية، بالإضافة إلى المساهمة في تنميتها.





وذكر أن تمزرط قد عرفت في السنوات الأخيرة عودة لعدد من المتساكنين الذين قاموا بترميم بيوتهم، وهم أساسا من المتقاعدين، مشيرا إلى أن المنطقة تعرف كذلك عودة أبنائها المقيمين بالخارج، الذين يخيّرون المكوث فيها عن السكن في المدن الساحلية وفق قوله.





وفي ما يتعلّق ببرنامج اليوم الترويجي بالعاصمة الذي سيلتئم تحت شعار "تمزرط في قلوبنا... واليوم في قلب العاصمة"، أعلن الأسعد لبّوز، عن تنظيم معارض متنوعة تتعلّق بالأكلة الأمازيغية التي تشتهر بها تمزرط كالبسيسة والحلويات والعولة والهروس وغيرها، بالإضافة إلى معارض حرفية تشمل بالخصوص الأدوات العتيقة ومستلزمات البيوت، وكذلك معارض للمفروشات والحلي وأدوات الزينة، ومعرض للصور الفوتوغرافية يجسد نمط الحياة في القرية.





وستحتضن قاعة الأخبار بشارع الحبيب بورقيبة مختلف هذه المعارض، إلى جانب ورشات في الرسم والكتابة الأمازيغية والرسم على البلور.





وسيتم تنشيط جانب من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة (قبالة وزارة السياحة والصناعات التقليدية) بعروض موسيقية من التراث الأصيل. كما ستكون مناسبة لاستعراض الأجواء الاحتفالية للعرس التقليدي بتمزرط على إيقاعات الطبل (فرقة طبال تمزرط)، بالإضافة إلى عرض للأزياء التقليدية للأمازيغيات.





ولفت رئيس الجمعية الأسعد لبّوز إلى حاجة البيوت للترميم في تمزرط خاصّة واجهاتها الأمامية، وذلك من أجل حماية آثار المنطقة وصيانة طابعها المعماري ودفع الحركة الثقافية و الفنية بها.