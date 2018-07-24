اليوم.. بدء الورش الفنية بالقومي للمسرح

يبدأ اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح، مجموعة من الورش الفنية بالمعهد العالى للفنون المسرحية أولها "الممثل والإرتجال " في الساعة 10 صباحًا تحاضر فيها الدكتورة نبيلة حسن، كما تقام ورشة "مسرح ما بعد الدرامي امتدادات وآفاق" في الواحدة ظهرًا ويحاضر فيها ياسر علام.





كما تقام ورشة "توظيف الإضاءة في تشكيل الفراغ المسرحي" في الواحدة ظهرًا، ويحاضر فيها عمرو عبد الله.



وفى المجلس الأعلى للثقافة فى الساعة الحادية عشرة يقيم الملتقى الفكرى للمهرجان ندوة عن مسرح الطفل وتديرها الفنانة عزة لبيب ويتحدث فيها الاديب الكبير يوسف الشارونى، الدكتور محمد أبو الخير، الدكتورة نبيلة حسن، ولأول مره يحاضر المتخصصون مجموعة من الأطفال.



وضمن فعاليات المهرجان يعرض مسرحية "العش" للمخرج إبراهيم أحمد على خشبة مسرح الهناجر للفنون في العاشرة مساءً وبمركز الإبداع تعرض مسرحية "كلهم أبنائي" إخراج نور محمد في الثامنة مساءً.



كما يعرض"لسه بسأل" للمخرج محمد مرسى على مسرح الغد في السادسة مساءً على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية يعرض "سر العودة " من إخراج وليد طلعت في السادسة مساءً.



وضمن عروض ملتقى الطفل تعرض مسرحية "رحلة في أعماق البحار" للمخرج محمد العشرى على مسرح موتروبول في الثامنة مساءًا.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح، تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.