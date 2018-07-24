مهرجان سيدي البشير يحتفي " بانغام البادية"

أتمت هيئة الجمعية الثقافية والاجتماعية بسيدي البشير آخر اللمسات الاعدادية لضمان حسن تنظيم فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الصيفي بسيدي البشير من معتمدية جومين والذي سيمتد على أربعة أيام (من 27 الى 30 جويلية 2018) تحت شعار " أنغام البادية".





وقالت رئيسة الجمعية عروسية الفرجاني ان دورة هذا الموسم تم الاعداد لها والتنسيق فيها على غرار السنوات الفارطة، مع مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وذلك في اطار برنامج مدن الفنون وبدعم من السلطات الجهوية والمحلية. وبينت أن مجمل الطبق الفني والتنشيطي والابداعي تم العمل عليه مع خيرة من ابناء المنطقة وايضا جمهور المهرجان من خلال الاستماع الى ارائهم والاستئناس باذواقهم قبل البت النهائي في البرنامج العام للدورة.





وتنطلق التظاهرة مساء 27 جويلية بتنظيم خرجة الولي الصالح سيدي البشير وما يرافقها من صور فولكلورية متنوعة تعبر عن المخزون التراثي الاصيل للمنطقة بالاضافة إلى مشاركة مجموعة بدر بماطر، ستشفع بعرض سيكون الحدث الابرز للزوار وهو عرض العرس التقليدي بسيدي البشير تحت شعار " المحفل التقليدي من الاجداد الى الاحفاد" بمشاركة كل المكونات المجتمعية والاهالي ولاسيما الاطفال.





وسيكون هذا العرس مسبوقا بمداخلة للاستاذ الجامعي فوزي المزوغي حول " البعد التاريخي والاجتماعي والثقافي في مناقب الاولياء : سيدي البشير أنموذجا" على ان تختتم فعاليات اليوم الاول بعرض فني للفنان منير العوني بعنوان " الدغباجي" .





وتحتوي فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، بساحة الفنون بجومين، على عرض تنشيطي للاطفال مع مجموعة " بوصيدة للتنشيط" في حين يقام بعد الظهر عرض للفروسية والفنون الشعبية لفرسان بازينة سيشفع بفقرات تنشيطية وألعاب شعبية لمجموعة " نور" للتنشيط وسهرة غنائية لمجموعة " جيل جيلاتلة بنزرت" .





أما فعاليات يوم 29 جويلية فتم ضبط ايقاعها على الفقرات الترويجية للمنطقة من خلال تنظيم معرض " العادات والتقاليد بجومين من العرس التقليدي الى العولة والعاب الاحاجي والامثال الشعبية والادوات والمنتوجات الفلاحيةالتقليدية قبل تنظيم عرض صوفي " الهمزية" لجامع الزيتونة بفضاء مقام الولي الصالح سيدي البشير .





وتحتضن ساحة الفنون ليلا عرضا للفنون الشعبية لفرقة الاغالبة، الى جانب مداخلات في الشعر الشعبي وغناء بدوي بمشاركة عدد من الشعراء الشعبيين من جومين وبازينة وغزالة وذلك في إطار فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة.



