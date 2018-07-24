الوضع العام بالبلاد واهمية الاسراع باستكمال الهيئات الدستورية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:41 ص
محمد وليد الجموسي
التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الإثنين بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الذي صرح بأن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة توحيد الجهود لمزيد دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما تم التأكيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على أهمية الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والتي سيتولّى مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضائها في جلسة عامة غدا الثلاثاء .
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر خلال اجتماعه الخميس الماضي عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري، لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية (2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون).