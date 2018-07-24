الوضع العام بالبلاد واهمية الاسراع باستكمال الهيئات الدستورية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الإثنين بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الذي صرح بأن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة توحيد الجهود لمزيد دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.





كما تم التأكيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على أهمية الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والتي سيتولّى مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضائها في جلسة عامة غدا الثلاثاء .