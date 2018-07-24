رئيس الجمهورية يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية التحديات المشتركة في الفضاء المتوسطي

أفادت وزيرة الدفاع الإيطالية "إليزابتا ترنتا"، أن اللقاء الذي جمعها اليوم الاثنين برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، كان مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون لاسيما في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء المتوسطي.





وأكّدت وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن التعاون بين تونس وايطاليا في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدّي للهجرة غير الشرعية وثيق ومستمر، معتبرة أن تعزيزه يتطلب تكاتف الجهود المشتركة وتسخير كلّ الإمكانيات لإيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر التي تهدّد أمن واستقرار الفضاء المتوسطي الذي يتقاسمه البلدان.





وأبرزت "ترنتا" التي تؤدي زيارة عمل الى تونس ، أنّها حرصت على تخصيص زيارتها الأولى خارج الفضاء الأوروبي لتونس تجسيما لعمق وعراقة علاقات الصداقة التونسية الإيطالية.





من جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية أن الصداقة المتميزة التي تجمع تونس وايطاليا تشكّل حافزا لمواصلة العمل من أجل مزيد تنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أرقى المراتب لما فيه تحقيق مصلحتهما المشتركة.





وشدد خلال اللقاء ،الذي جرى بحضور وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ،على أن كافة التحديات التي تهدّد أمن واستقرار الدول المتوسطية وتعيق جهودها التنموية هي تحديات مشتركة تستدعي إحكام التنسيق وتوثيق التعاون للتغلب عليها.