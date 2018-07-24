توقيع مذكرة تفاهم لوضع معايير مشتركة في تقييم المؤسسات الصحية بين تونس و المملكة العربية السعودية





تم بعد ظهرالاثنين بمقر وزارة الصحة توقيع مذكرة تفاهم من أجل وضع معايير مشتركة لتقييم المؤسسات الصحية، بين الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.





وتضمنت مذكرة التفاهم تسعة بنود تلخصت بالخصوص في تطوير العمل الثنائي في المجال الصحي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الجودة وسلامة المرضى ومعايير الاعتماد وتبادل البرامج التدريبية واحترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك.





و تدوم مذكرة التفاهم بين البلدين خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يُبلغ احد الطرفين الطرف الاخر عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها.





و بين وزير الصحة عماد الحمامي أن هذه المذكرة تمكن من توحيد المواصفات على مستوى الخدمات الصحية بين البلدين وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن وضع آليات تقييم مشتركة للعمل الصحي في كلا البلدين وتوحيد المواصفات سيعزز التواصل الثنائي بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وأفاد أن التعاون الثنائي في المجال الصحي بين البلدين يتخذ عديد الأشكال منها تبادل الخبرات والكفاءات الطبية وشبه الطبية، مبرزا علاقات التعاون والتفاهم بين البلدين ترجمته الهبة السعودية لإحداث المستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة القيروان.





ومن جانبه أوضح سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي أن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين البلدين يعكس تميز العلاقات بين البلدين التي ما فتئت تتطور بشكل ايجابي، مؤكدا أنها سترتقي بخدمات المنشات الصحية.





جدير بالذكر ان الهيئة الوطنية للتقييم و الاعتماد في المجال الصحي هي مؤسسة وطنية تعمل على ملائمة الخدمات الصحية التونسية مع المعايير الدولية من خلال تقييم عمل المنشأت الصحية



