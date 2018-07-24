عبد الكريم الزبيدي :"انتخاب الحكومة الإيطالية الجديدة لن يكون له اي تاثير سلبي على العلاقات التونسية الإيطالية"





قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي عقب اللقاء الذي جمعه الاثنين بالعاصمة، بوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابتا ترنتا،ان "تركيز الحكومة الايطالية الجديدة لن يؤثر على العلاقات بين تونس وإيطاليا"، مذكرا بان "إيطاليا ساعدت تونس بعد الثورة".





واضاف في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن "انتخاب الحكومة الايطالية الجديدة (جوان الماضي) لن يكون له أي تأثير سلبي على العلاقات التونسية الإيطالية"، واصفا هذه العلاقات ب"العميقة والتاريخية والمتميزة".





وأبرز أن التعاون التونسي الإيطالي في المجال العسكري "هام جدا" للبلدين، وهو ما تجسده هذه الزيارة الأولى لوزيرة الدفاع الإيطالية إلى تونس خارج الفضاء الأوروبي، مضيفا أن اللقاء تناول موضوع الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها، والتكوين والتدريب العسكري، فضلا عن التنمية المستدامة خاصة في رجيم معتوق.





وأشار الزبيدي إلى برمجة أكثر من 60 مشروعا تونسيا إيطاليا في 2018، في المجال العسكري والتنموي وذلك في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، موضحا أن مشروع إحياء منطقة "المحدث" من منطقة الفوار التابعة لولاية قبلي، يعد من أهم مشاريع التنمية المستدامة التي سيتم إنجازها بالتعاون مع إيطاليا.





وسيقام هذا المشروع الطموح المماثل لرجيم معتوق، على مساحة 2000 هكتار، على أن يتم الشروع قريبا في القسط الأول منه على مساحة 600 هكتار وذلك بع الانتهاء من الدراسات الأولية.





كما أعلن وزير الدفاع الوطني عن انطلاق نشاط مركز التكوين المهني للغوص والأنشطة تحت مائية الذي أنجز في إطار التعاون التونسي الإيطالي، مع موفى السنة الحالية.





يذكر ان وزيرة الدفاع الايطالية التي تؤدي زيارة عمل الى تونس كانت التقت اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.