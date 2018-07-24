على رقصات الـ"kiki".. نجوم تألقوا بأطراف الكرة المصرية

تعتبر رقصة الـ"kiki" هي أحدث صيحات الشارع المصري، خلال الأونة الأخيرة حيث شارك فيها فنانون ورياضيون وحرص مختلف أطياف الشعب المصري على مزاولتها خلال الساعات الماضية.

واشتهرت رقصة "kiki" بالرقص بجوانب وأطراف السيارات المفتوحة والسائرة في الشوارع على الأغاني الموسيقية المختلفة، وقام بأدائها العديد من نجوم المجتمع المصري، يعد أبرزهم مؤخرًا عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، والمنتخب الوطني الحالي.

ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز الأسماء التي أبدعت على أطراف وجوانب الكرة المصرية على مدار تاريخها من خلال التقرير الآتي:

1- "محمد عمارة"

يُعد محمد عمارة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، واحدًا من أفضل ظهراء الجانب الأيسر في الكرة المصرية، حيث ساهم بتألقه في إحراز العديد من البطولات المحلية والقارية مع ناديه، قبل أن يشارك مع المنتخب المصري في العديد من المحافل الدولية، وكان أحد أبرز الأوراق الرابحة لأي مدير فني تولى قيادته فنيًا طوال تاريخه الكروي.

2- "محمد عبدالوهاب"

يعتبر الراحل محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، واحدًا من الأسماء التي لمعت في الجبهة اليسرى بتاريخ الكرة المصرية رغم قصر عمره بالملاعب، حيث ساهم مع فريقه في حصد الألقاب ونجح في التتويج بلقب بطولة الإمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة مطلع عام 2006، قبل وفاته المنية بأواخر نفس العام، إثر سقوطه بالسكتة القلبية في إحدى تدريبات المارد الأحمر.

3- "جيلبيرتو"

سطر الأنجولي سبيستيان جيلبيرتو ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، تاريخًا كبيرًا كأحد أفضل المحترفين الذين خاضوا على أطراف الملعب، واشتهر بالرقصات الخيالية عند تسجيله الأهداف أو الفوز بالألقاب.

وساهم جيلبيرتو في حصد لقب الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، مع فريقه خلال تاريخه كأحد أكثر المحترفين تحقيقًا للألقاب مع ناديه، فضلًا عن تحقيقه برونزية كأس العالم للأندية علم 2006، على حساب كلوب أميركا المكسيكي، في البطولة التي أقيمت فعاليتها بالعاصمة اليابانية طوكيو.

4- "ربيع ياسين"

اجتمع جميع النقاد والمحللين على أن ربيع ياسين نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، واحد من أفضل ظهراء الجنب في الكرة المصرية، حيث خاض تاريخًا طويلًا من الصولات والجولات المحلية والإفريقية، وكان من ضمن بعثة المنتخب الوطني التي شاركت في نهائيات كأس العالم والتي أقيمت في إيطاليا عام 1990.

5- "إبراهيم حسن"

رغم كل الظروف التي واجهت إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، على غرار انتقاله من المارد الأحمر إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك، إلا أنه لا يمكن الاختلاف على إمكانيات اللاعب في الجبهة اليمنى والتي ساهمت في إحراز العديد من الألقاب في تاريخ الأندية التي لعب ضمن صفوفها بخلاف مشاركته في الصعود بالمنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 90 على حساب المنتخب الجزائري.