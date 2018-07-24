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تونس والاردن يتفقان على ارساء برامج شراكة في مجال الطاقة وتبادل التجارب في مجال التحكم فيها

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:28 ص
تونس والاردن يتفقان على ارساء برامج شراكة في مجال الطاقة وتبادل التجارب في مجال التحكم فيها
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محمد وليد الجموسي
 

اتفقت تونس والاردن ، الاثنين ، على وضع برامج شراكة وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة في ظل رغبة الجانب الاردني في الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال التحكم في الطاقة وفق بلاغ نشرته وزارة الطاقة والمناجم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" .

واتخذ القرار ، خلال جلسة عمل جمعت كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم حميدي بالأمينة العامة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أمانى العزام التي تزور تونس مرفوقة بوفد اردني. 

واستعرض الجانبان مجالات التعاون الممكنة بين تونس والاردن وبين وزارة الطاقة التونسية ونظيرتها الاردنية وخاصة في مجالات تتصل بترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة حيث عبر الجانب الأردني عن رغبته في الإستفادة من التجربة التونسية في مجال التحكم في الطاقة .

واتفق الطرفان على برمجة زيارات ثنائية لمسؤولي وخبراء البلدين وتنظيم لقاءات مشتركة بهدف إرساء مشاريع وبرامج مشتركة في مجالات ذات علاقة بالطاقة والتطور التكنولوجي في هذا المجال وكذلك بالثروات المعدنية خاصة في ظل تواجد تعاون قائم بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي ونظيراتها بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وسيكون للوفد الأردني لقاءات مع عدد من الهياكل صلب الوزارة والمؤسسات المعنية تحت الإشراف لمزيد التباحث حول البرامج الممكن إنجاز في إطار التعاون التونسي الأردني.

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