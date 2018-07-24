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المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:27 ص
المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما
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فشل المنتخب التونسي لكرة السلة في التاهل الى الدور النهائي للبطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما المقامة حاليا بالقاهرة بعد خسارة امام نظيره المصري المستضيف 50-45 في مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي اقيمت أمس الاثنين.

وكان المنتخب البحريني ضمن ترشحه الى النهائي بفوزه على نظيره الجزائري 70-50 في الدور نصف النهائي الاول.

وتقام اليوم الثلاثاء المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث بين المنتخبين التونسي والجزائري متبوعة بالدور النهائي بين المنتخبين المصري والبحريني.

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