المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما





فشل المنتخب التونسي لكرة السلة في التاهل الى الدور النهائي للبطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما المقامة حاليا بالقاهرة بعد خسارة امام نظيره المصري المستضيف 50-45 في مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي اقيمت أمس الاثنين.





وكان المنتخب البحريني ضمن ترشحه الى النهائي بفوزه على نظيره الجزائري 70-50 في الدور نصف النهائي الاول.





وتقام اليوم الثلاثاء المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث بين المنتخبين التونسي والجزائري متبوعة بالدور النهائي بين المنتخبين المصري والبحريني.



