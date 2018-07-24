الباليه الروسي في افتتاح الدورة 38 للمهرجان الوطني للزربية والحرف الفنية بقصيبة المديوني





برمجت جمعية المهرجان الوطني للزربية والحرف الفنية بقصيبة المديوني في الدورة 38 للمهرجان الوطني للزربية والحرف الفنية بقصيبة المديوني (25 جويلية -13 أوت 2018 )،خمسة عروض متنوعة من الباليه والموسيقي والمسرح، وذلك بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبلدية قصيبة المديوني بولاية المنستير، وفق ما أفاد به "وات" اليوم أنيس الميلادي مدير المهرجان الوطني للزربية والحرف الفنية بقصيبة االمديوني.





ويفتتح عرض الباليه الروسي المهرجان في سهرة الأربعاء 25 جويلية الجاري وهو عرض اقتنته وزارة الشؤون الثقافية لفائدة المهرجان، وتقدم وجيهة الجندوبي يوم الثلاثاء 31 جويلية مسرحية "مدام كنزة"، وتغني الفنّانة أسماء بن أحمد يوم الجمعة 6 أوت وهو عرض اقتنته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لدعم المهرجان.





ويكون جمهور المهرجان على موعد مع مسرحية "فركة صابون" يوم الخميس 9 أوت ومسرحية "الدراقا" يوم 16 أوت 2018. وتقدم جميع هذه العروض بمسرح الهواء الطلق بقصيبة المديوني بداية من الساعة العاشرة ليلا.





وتنظم هيئة المهرجان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير من 27 إلى 31 جويلية الجاري معرض الزربية والحرف الفنية في ساحة الفنون بمشاركة حوالي 50 حرفية وحرفيا من ولاية المنستير ومن خارجها، علاوة على تنظيم ورشة حول تسويق منتوجات الصناعات التقليدية وخاصة الزربية وذلك يوم 31 جويلية الجاري بفضاء بكرنيش قصيبة المديوني وفق ما صرح به لـ"وات" كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير.





ويشمل المهرجان برنامجا بعنوان "قصيبة تتفنّن" يكرّس فنون الشارع، يتضمن عرضا للرقص العصري وغرافيتي بمشاركة شباب قصيبة المديوني يوم 28 جويلية الجاري، ويفسح المجال يوم 4 أوت 2018 لموسيقى الروك مع مجموعة من الشباب من قصر هلال وينتظم يوم 5 أوت عرضا موسيقيا بمشاركة مجموعة من شباب قصيبة المديوني وهم أحمد الهداجي وأيوب شوشان وقيس الميلادي، وتقدم هذه العروض في ساحة الفنّون.





وسيكون عشاق الفن الرابع من 10 الى 15 أوت 2018 على موعد مع "أيام هواة المسرح" من خلال عرض مسرحية "القايدة" يوم 10 أوت ومسرحية "كثر الهم يضحك" يوم 12 أوت ومسرحية للأطفال يوم 14 أوت ومسرحية "حكماء" يوم 15 أوت 2018.





ويذكر أن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية قدمت دعما للمهرجان بمنحة قدرها 3 آلاف دينار وبلغت منحة بلدية قصيبة المديوني لفائدة المهرجان ألفي دينار.