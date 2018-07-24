سامح عاشور يعلن القانون الشعبي الفلسطيني ردا على المشروع الصهيوني‎

أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا هاما حول إنشاء قانون شعبي لمساندة القضية الفلسطينية واسترجاع حقوق شعبها وحفظه بالقانون.





وجاء نص البيان كالتالي:

نحن جماهير وقوى الشعب العربي بمختلف تياراته بكل الأقطار العربية المقيمين خارجها نعلن رفضنا لقانون الكنيست الصهيوني الذي يفضح عنصرية هذا الكيان ويكرس اغتصاب فلسطين العربية لصالح الصهاينة.





ونعلن ردا على هذا القانون الغادر، قانونا شعبيا نبرمه وندعو أبناءنا وأحفادنا إلى اعتقاده عقيدة راسخة لن يبدلها العدوان ولا الانحياز الدولي البغيض.





وبعد الاطلاع على الرسالات السماوية كافة وعلى تاريخ أمتنا العربية في انتصاراتها وانكساراتها وبعد التأكيد على أن ميلاد اليهودية والمسيحية والإسلام قد خرج من رحم هذا الوطن. وبعد الإطلاع على تاريخ الأمم المتحدة ومواقف كبريات الدول العظمى المنحاز للكيان الصهيوني وإيمانا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، وأن من يفرط في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ليس مسلما ولا مسيحيا ولا عربيا.





وتعلن قوى الشعب العربي قانونها التالي:-





م1: فلسطين عربية تقع حدودها من نهر الأردن شرقا حتى البحر المتوسط غربا ومن سوريا ولبنان شمالا إلى حدود مصر جنوبا.





م2: القدس عاصمة فلسطين وتشمل جميع مكوناتها الشرقية والغربية.





م3: حق العودة للوطن الفلسطيني قاصر على الشعب العربي الفلسطيني الذي أجبر على مغادرة أرضه.





م4: حق الحج والزيارة والعبادة مكفول ومحمي لجميع الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية على السواء في جميع الأوقات.





م5: إسقاط أي اتفاق أو معاهدة أبرمت مع العدو الصهيوني تناقض أحكام هذا القانون تعتبر كافة نصوصها ساقطة لا احترام لها لدى أي مواطن عربي.



