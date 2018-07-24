اعطاء اشارة تشغيل محطة توليد الطاقة الفولتوضوئية بالمدرسة العليا للتجارة بمنوبة

أعطيت عشية أمس بالمدرسة العليا للتجارة بمنوبة إشارة تشغيل محطة توليد الطاقة الفولتوضوئية التي ركزتها جمعية من أجل تونس نظيفة (آكت آب) بفضاء المدرسة بقوة 750 كيلواط.





المشروع النموذجي اطلق عشية اليوم لفائدة الطلبة على هامش حفل اختتام السنة الجامعية وذلك باشراف مدير المدرسة كمال الناوي الذي استعرض اهمية هذه التجربة النموذجية في توليد الطاقة البديلة وفي استعمالها لفائدة الطلبة.





وأكد رئيس الجمعية سامي بن يحيى لمراسلة "وات" بمنوبة أن هذه المحطة الأولى من نوعها في المؤسسات الجامعية التونسية كمشروع لتوليد الطاقة المتجددة المعتمدة على الألواح الفولتوضوئية والتكنولوجيا الحرارية للطاقة الشمسية عملت الجمعية على تركيزها ضمن مشروع تعاونها مع المدرسة العليا للتجارة "المركب الجامعي الاخضر" الرامي الى ارساء ثقافة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بالوسط الجامعي.





وستمكن المحطة البالغة كلفتها الجملية 8 الاف دينار والمنجزة بدعم من المعهد الفرنسي بتونس، الطلبة من شحن هواتفهم الجوالة وحواسيبهم النقالة وتجهيزاتهم الالكترونية باقل تكاليف وباعتماد طاقة متجددة.





وبين أن مشروع الاتفاق الاطاري "المركب الجامعي الاخضر " كان انطلق بتركيز حاويات ورقية لتجميع النفايات الورقية المتأتية من المدرسة يتم بالتنسيق مع وحدات رسكلة مختصة تحويلها وتم في الاطار رسكلة 04 اطنان من الورق في نهاية 2017 وهي كمية متوقع بلوغها اكثر من 06 اطنان مع نهاية السنة الحالية، بما ساهم في نظافة الجامعة ومحيطها وفي تقليص الفضلات والنفايات التي يتم الالقاء بها في الوسط الطبيعي دون ادراك لمخاطرها خاصة التلوث.





يذكر أن جمعية من أجل تونس نظيفة قد تأسّست في 15 ماي 2015 في ولاية منّوبة وتركز اهتمامها على توعية المواطنين حول البيئة وخاصّة الأطفال والتلاميذ والطلبة لاحترام البيئة والمحيط وعلى استخدام الطاقة المستدامة والقيام بفرز الفضلات المنزلية وغيره من سبل المحافظة على البئية وحماية المحيط.



