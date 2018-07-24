نشوب حريق بمصنع نجارة بجبل الوسط يأتى على كامل محتوياته

نشب مساء الاثنين حريق هائل بمصنع للنجارة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان، حيث اتت النيران على كافة محتوياته مستمدة قوتها من مادة اللوح ، حسب ما أفاد به المدير الجهوى للحماية المدنية بزغوان العقيد سالم اليوسفي لمراسل (وات) بالجهة.





واوضح المصدر ذاته ان كافة وحدات الحماية المدنية بزغوان معززة بوحدات الحماية المدنية بولاية تونس تحولت على عين المكان لاخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتمكنت من منع انتشار النيران الى احدى المقاهي المجاورة والى مصنع اخر.





وأضاف اليوسفي أن الحريق مازال متواصلا، وأنه لم يتم بعد تحديد أسبابه وحجم الأضرار الناجمة عنه، مشيرا الى أن المصنع يمسح بعد 1000 متر مربع ويشغل حوالي 150 عاملا.