شاهد.. أحمد موسى يعرض وثيقة زواج جمال عبدالناصر (فيديو)



يأتي ذلك في إطار إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث أكد "موسى"، أنه حصل على هذه الوثيقة من الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم الراحل.



وأشار موسى إلى أن هذه من الوثائق الهامة، حيث تم عقد القران في 29 يونيو عام 1944.





عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الاثنين، وثيقة زواج الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.