ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. أحمد موسى يعرض وثيقة زواج جمال عبدالناصر (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:27 ص
شاهد.. أحمد موسى يعرض وثيقة زواج جمال عبدالناصر (فيديو)
وثيقة زواج جمال عبدالناصر
طباعة
نعيم يوسف
 
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الاثنين، وثيقة زواج الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

يأتي ذلك في إطار إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث أكد "موسى"، أنه حصل على هذه الوثيقة من الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم الراحل.

وأشار موسى إلى أن هذه من الوثائق الهامة، حيث تم عقد القران في 29 يونيو عام 1944.

المزيد عن: ذكرى 23 يوليو ثورة 23 ثورة يوليو 4
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 7:40:02 AM