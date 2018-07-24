عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا حول حريق الموسكي

أعلن الهلال الأحمر المصري، وصول أعضاء فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر إلى موقع حريق حارة اليهود بالموسكي لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وقال الهلال الأحمر، في بيان منذ قليل، إنه تم السيطرة على الحريق ولا توجد أية إصابات خطيرة، وما زالت فرق الطوارئ في الموقع لمساعدة قوات الحماية المدنية.



