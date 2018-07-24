عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا حول حريق الموسكي
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:25 ص
الفجر
أعلن الهلال الأحمر المصري، وصول أعضاء فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر إلى موقع حريق حارة اليهود بالموسكي لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وقال الهلال الأحمر، في بيان منذ قليل، إنه تم السيطرة على الحريق ولا توجد أية إصابات خطيرة، وما زالت فرق الطوارئ في الموقع لمساعدة قوات الحماية المدنية.
فيما ذكرت وزارة الصحة والسكان، أن حريقًا نشب بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني، وامتد للطابق الثالث في عقار بحارة اليهود في شارع الموسكي، ما أسفر عن مصاب تم إسعافه في موقع الحادث، لافتة إلى عدم وجود وفيات في الحريق.
وسيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق هائل التهم مولًا تجاريًا بحي الموسكي، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات والأهالي.
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