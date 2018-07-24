إصابة 5 في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى إنقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" بالطريق الفرعي "صفط ـ ميدوم" بنطاق دائرة مراكز الواسطي، شمال محافظة بني سويف.



تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث سير بإنقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" تعمل فى نقل الركاب، بالطريق الفرعي "صفط ـ ميدوم" بنطاق دائرة مراكز الواسطي.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات لموقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفي الواسطي المركزي، وجارٍ تحديد هويتهم وتشخيص إصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة.

