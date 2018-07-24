شاهد.. مطرب إسرائيلي يسرق اسم الموسيقار الراحل فريد الأطرش (فيديو)

طرح مغني إسرائيلي يُدعى دود طاسا، فيديو كليب، أطلق عليه اسمه (فريد) في إشارة للموسيقار العربي الراحل فريد الأطرش.



قال طاسا إن هذا الفيديو جاء بعد أيام من الإصغاء للموسيقى العربية الكلاسيكية، وخاصة لأغاني الفنان الشهير، فريد الأطرش، وأعماله الفنية في مصر وسوريا.



وأضاف المغني الإسرائيلي، وفق ما نقلته مواقع إسرائيلية أنا أرتاح أكثر للموسيقى الشرقية العربية والموسيقى التي تحتوي على ألحان شرقية، لأنها تعيدني إلى الطفولة وإلى البيت الذي نشأت به، حين أسمع شيئا جميلا في الفن العربي أشعر أن ذلك يخترقني أكثر من موسيقى الروك.



وأوضح أن كلمات أغنيته باللغة العربية، وترجمتها تقول: اعزف يا فريد، يلا.. اعزف اعزف اعزف".



