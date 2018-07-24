"عقره الكلب فعض أفراد أسرته".. و"الصحة" تكشف مفاجأة حول الواقعة
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:14 ص
نعيم يوسف
كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تفاصيل واقعة قيام شاب بعقر أفراد أسرته بعد تعرضه للعقر من كلب منذ 9 أيام، قائلًا: "يبدو جاتله حالة هيستريا".
وأكد "مكي"، في تصريحات تلفزيونية، أن ذويه الذين عقرهم حرروا محضرا ضده، وخرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه تم علاج الشاب أيضًا.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن الشاب لا يوجد عليه أي علامة من علامات مرض السعار.
وأكد "مكي"، في تصريحات تلفزيونية، أن ذويه الذين عقرهم حرروا محضرا ضده، وخرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه تم علاج الشاب أيضًا.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن الشاب لا يوجد عليه أي علامة من علامات مرض السعار.
واحتجز مستشفى حميات المنصورة بمحافظة الدقهلية، شاب اعتدى على 3 من أفراد عائلته عضًا في السنبلاوين، إثر تعرضه لعضة كلب منذ أيام.
كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين باعتداء عامل زراعي على كلا من "أمه وشقيقته وبنت عمه" بالعض في أماكن مختلفة من الجسم بدون أسباب، وأرجعت أسرته السبب لتعرضه لعض كلب منذ أيام وعدم حصوله على العلاج المناسب والمصل المضاد.