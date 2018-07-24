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الشاطر: 8 لاعبين من "يد الزمالك" في قائمة المنتخب استعدادا للمونديال

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:49 ص
الشاطر: 8 لاعبين من يد الزمالك في قائمة المنتخب استعدادا للمونديال
يد الزمالك
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن  انضمام 8 لاعبين من الزمالك لكرة اليد، إلى المنتخب الوطنى الأول للدخول في معسكر قصير ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم القادمة في شهر يناير القادم.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد، اختار انضمام لاعبي الزمالك حيث شهدت القامة كلا من اللاعب أحمد الأحمر, ومحمد علي, وكريم أيمن, ويحيى الدرع, وعلى هشام واللاعب مصطفى صادق (دونجل), ويحيى خالد وأكرم يسري.

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