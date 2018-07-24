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حفيد عبدالناصر يكشف من كان أقرب شخصية للزعيم

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:47 ص
حفيد عبدالناصر يكشف من كان أقرب شخصية للزعيم
حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
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أمنية فوزي
 
كشف خالد جمال عبد الناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن أقرب شخصية للزعيم، قائلًا إن أقرب أًصدقائه كان حسين الشافعي، وزكريا محيي الدين.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أنه قرأ أن الرئيس الراحل في البداية لم يكن متمكنًا من إلقاء الخطابات، وتمرن على ذلك.

وأشار إلى أن عبد الناصر أعجب بحسنين هيكل منذ أن رآه، وكان يتشاور معه في الكثير من الأمور، وأنه هيكل كان له دورًا كبيرًا مع عبد الناصر.
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