شاب يؤدي تحدي رقصة "كيكي - kiki" بالطبلة (فيديو)









ونال الفيديو إعجاب الجمهور ممن أثنوا على خفة ظل المؤدي واختلاف فكرته في أداء الرقصة الشهيرة.





يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك والتي حققت نجاح كبير منذ طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.









تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لشاب يعزف على طلبة أثناء أداءه تحدي رقصة كيكي التي انتشرت منذ أيام.