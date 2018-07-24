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شاب يؤدي تحدي رقصة "كيكي - kiki" بالطبلة (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:49 ص
شاب يؤدي تحدي رقصة كيكي - kiki بالطبلة (فيديو)
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رويترز
 

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لشاب يعزف على طلبة أثناء أداءه تحدي رقصة كيكي التي انتشرت منذ أيام.

ونال الفيديو إعجاب الجمهور ممن أثنوا على خفة ظل المؤدي واختلاف فكرته في أداء الرقصة الشهيرة.  

يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك والتي حققت نجاح كبير منذ طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.


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